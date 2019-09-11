В Японии отменили запуск космического грузовика к МКС из-за пожара около стартовой площадки. Об этом объявило Японское агентство аэрокосмических исследований — JAXA.

В Японии отменили запуск космического грузовика к МКС из-за пожара около стартовой площадки. Об этом объявило Японское агентство аэрокосмических исследований — JAXA. Причины возгорания неизвестны. Пожар потушили, теперь специалисты проверяют, не повреждена ли техника.Беспилотный космический корабль "Конотори-8" (в переводе с японского – "Аист") должен был доставить на орбиту 4 тонны груза: новый аппарат для коммуникации с Землей, два микро-спутника для исследования космоса и продукты для экипажа станции. Новая дата запуска пора не определена. Скорее всего, он состоится до конца сентября, передает телеканал "Россия 24".