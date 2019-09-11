Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что никакие телеканалы закрывать не будет. Я лично за свободу слова, - заявил он.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что никакие телеканалы закрывать не будет."Я лично за свободу слова. Я никогда в своей жизни не буду закрывать никакие каналы, не имею права и не имею полномочий", — заявил он во время встречи с журналистами. Трансляцию мероприятия вел телеканал "112 Украина".5 сентября Национальный совет Украины по ТВ решил обратиться в суд с просьбой аннулировать лицензию телеканала NewsOne. В июне Генпрокуратура Украины завела на NewsOne уголовное дело по статье о финансировании терроризма за намерение вместе с российским телеканалом "Россия 1" провести телемост Москва-Киев. Журналистам канала и их семьям стали поступают угрозы. В итоге NewsOne от участия в проекте отказался, однако программа "Надо поговорить" все равно состоялась в эфире телеканала "Россия 1".В защиту телеканала NewsOne выступил глава комитета Верховной рады Украины по свободе слова Нестор Шуфрич. По его мнению, вокруг этого СМИ сложилась политически ангажированная ситуация.Лидер партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Юрий Бойко призвал президента Украины Владимира Зеленского резко и жестко отреагировать на намерение Нацсовета Украины по ТВ лишить NewsOne лицензии.