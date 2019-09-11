Президент Украины Владимир Зеленский сделал очередной шаг к аресту своего предшественника Петра Порошенко. Глава государства подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности. Спокойно отсидеться в парламенте у экс-лидера Незалежной теперь не получится.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал очередной шаг к аресту своего предшественника Петра Порошенко. Глава государства подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности. Спокойно отсидеться в парламенте у экс-лидера Незалежной теперь не получится.О подписании Зеленским резонансного закона сообщается наофициальном сайте президента Украины. Документ изымает из статьи 80 Конституциистраны положения о гарантии неприкосновенности народным избранникам, вчастности, защиты от задержания, ареста и уголовного преследования.Закон вступит в силу через несколько месяцев, с 1 январяследующего года. Но бывшему президенту Украины Петру Порошенко стоитпобеспокоиться за свою судьбу уже сейчас.Против политика и его окружения возбуждено более13 уголовных дел. В стране немало тех, кто хочет видеть Порошенко за решеткой.Пока бывшего президента только вызывают на допросы. Однакополитик продолжает их упорно игнорировать. Так, 10 сентября вочередной раз не явился в Государственное бюро расследований. Адвокат бывшегоглавы государства связал неявку с напряженным графиком новоиспеченного депутатав Верховной раде.Наблюдатели не исключают ареста Порошенко еще до новогогода. Бывший украинский парламентарий Александр Онищенко ранее выразилуверенность, что законодатели проголосуют за снятие неприкосновенности сэкс-президента.Но даже если не тронут до начала 2020 года, то сянваря следователи имеют полное право доставить политика на допрос силой. Повсей видимости, судьба бывшего президента будет зависеть от его договоренностейс олигархом Игорем Коломойским и Соединенными Штатами.