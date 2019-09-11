Президент Украины Владимир Зеленский сделал очередной шаг к аресту своего предшественника Петра Порошенко. Глава государства подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности. Спокойно отсидеться в парламенте у экс-лидера Незалежной теперь не получится.
Президент Украины Владимир Зеленский сделал очередной шаг к аресту своего предшественника Петра Порошенко. Глава государства подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности. Спокойно отсидеться в парламенте у экс-лидера Незалежной теперь не получится.
О подписании Зеленским резонансного закона сообщается на
официальном сайте президента Украины. Документ изымает из статьи 80 Конституции
страны положения о гарантии неприкосновенности народным избранникам, в
частности, защиты от задержания, ареста и уголовного преследования.
Закон вступит в силу через несколько месяцев, с 1 января
следующего года. Но бывшему президенту Украины Петру Порошенко стоит
побеспокоиться за свою судьбу уже сейчас.
Против политика и его окружения возбуждено более
13 уголовных дел. В стране немало тех, кто хочет видеть Порошенко за решеткой.
Пока бывшего президента только вызывают на допросы. Однако
политик продолжает их упорно игнорировать. Так, 10 сентября в
очередной раз не явился в Государственное бюро расследований. Адвокат бывшего
главы государства связал неявку с напряженным графиком новоиспеченного депутата
в Верховной раде.
Наблюдатели не исключают ареста Порошенко еще до нового
года. Бывший украинский парламентарий Александр Онищенко ранее выразил
уверенность, что законодатели проголосуют за снятие неприкосновенности с
экс-президента.
Но даже если не тронут до начала 2020 года, то с
января следователи имеют полное право доставить политика на допрос силой. По
всей видимости, судьба бывшего президента будет зависеть от его договоренностей
с олигархом Игорем Коломойским и Соединенными Штатами.