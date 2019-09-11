11.09.2019

2019-09-11 19:20:23

Жительница Уфы попалась на мошенничестве на 40 млн

В Уфе местная жительница приговорена на 7,5 лет колонии общего режима за крупное мошенничество. Об этом сообщает портал . Женщина обманывала своих знакомых – ее жертвами стали 19 человек. Сумма ущерба превысила 40 млн рублей.



Так, 39-летняя жительница Уфы регулярно брала в долг, начиная с 2011 года. Она уверяла, что вернет всю сумму с процентами, поскольку вкладывается в прибыльное дело. Однако, в итоге женщина долги никому не отдала. Свою вину она не признала. Помимо срока, суд постановил взыскать с нее сумму причиненного ущерба.