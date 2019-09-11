Работникам СМИ могут запретить распространять информацию о служащих Росгвардии и их семьях. С соответствующим предложением Росгвардия обратилась в Совет по правам человека при президенте.

Работникам СМИ могут запретить распространять информацию о служащих Росгвардии и их семьях. С соответствующим предложением Росгвардия обратилась в Совет по правам человека при президенте. В документе предлагается внести поправки в Памятку для журналистов, работающих с освещением публичных мероприятий.Совет по правам человека разработал Памятку 2 августа, передает РИА Новости. Она была направлена в Росгвардию, МВД и Союз журналистов России для ознакомления.