Президент России Владимир Путин дал распоряжение, согласно которому необходимо рассмотреть вопрос об увеличении площади археологических раскопок на территории Кремля. Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 декабря 2019 года.

Президент России Владимир Путин дал распоряжение, согласно которому необходимо рассмотреть вопрос об увеличении площади археологических раскопок на территории Кремля.В перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля, отмечается, что управлению делами президента России совместно с Федеральной службой охраны и федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" необходимо рассмотреть вопрос об увеличении площади археологических раскопок в Большом Кремлевском сквере в восточном направлении, что составляет около 50-60 квадратных метров. Данная территория распространяется за пределы обнаруженного в ходе раскопок здания приказов, которое относится к 17 веку.Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 декабря 2019 года. Кроме этого президент поручил рассмотреть вопрос об организации археологических раскопок на участке между Большим Кремлевским дворцом и церковью Двенадцати апостолов в Московском Кремле. Соответствующий доклад ему должны представить до 15 марта 2020 года.Владимир Путин поручил Минобрнауки совместно с Академией наук рассмотреть вопрос об оснащении Института археологии РАН современным оборудованием. Речь идет об устройствах, предназначенных для оцифровки, безопасного хранения документации об археологических раскопках, изучения технологии изготовления предметов, оперативного исследования состава древних материалов.Археологические работы на территории Кремля ведутся с мая 2019 года. В июне Владимир Путин посетил место раскопок в Большом Кремлевском дворце. Директор Института археологии РАН, академик Николай Макаров выразил пожелания расширить нынешний раскоп.Нынешние раскопки, по словам академика, продолжатся минимум до конца лета 2020 года. За три месяца проделанной работы пройдено 2,5 метра культурного слоя.