Не каждый день увидишь, как знаменитые актеры ходят с разрисованным лицом. Папарацци застали Бена Аффлека в непривычном облике.

Не каждый день увидишь, как знаменитые актеры ходят с разрисованным лицом. Папарацци застали Бена Аффлека в непривычном облике.Артиста застали недалеко от собственного дома. На его лице аква-гримом был нарисован черно-белый череп в пиратском стиле. Заметив объективы папарации, Бен попытался спрятать художество за темными очками, но у него ничего не вышло. Впрочем, вероятно, актер надеялся остаться незамеченным, однако бейджик с именем никак не способствовал конспирации.Мужчина попал под прицелы фотокамер, когда возвращался с вечеринки соседей, где позволил разукрасить себя на радость местной ребятне. Отметим, что актер воспитывает троих детей – двух дочерей (Вайолетт и Серафину) и сына (Сэмюэль).Многие не ожидали увидеть Аффлека, который обычно играет лишь суровых парней, с рисунком на лице. Напомним, что голливудский актер наиболее известен по ролям Брюса Уэйна из фильма "Бэтмен", Ника Данна из "Исчезнувшей", капитана Рэйфа из "Перл-Харбор" и другим.Добавим, что дети актера появились на свет в тот период, когда Бен состоял в браке с актрисой Дженнифер Гарнер. Их роман начался в 2005 и продлился целых 13 лет.Сейчас артист свободен, но интернет наводняют слухи о молодой любовнице знаменитости. Некоторые утверждают, что у него отношения с 28-летней девушкой из прислуги. Она работает в семье Аффлека поварихой, но многие отмечают, что ведет себя служанка как жена.