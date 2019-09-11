Звезда ТНТ, хореограф и артист – Мигель – стал героем нового выпуска шоу Екатерины Варнавы Вопросы взрослому. Видео вышло на YouTube-канале Фьючерс.

Звезда ТНТ, хореограф и артист – Мигель – стал героем нового выпуска шоуЕкатерины Варнавы "Вопросы взрослому". Видео вышло на YouTube-канале "Фьючерс".В рамках проекта Мигель пообщался с подростками. Хореограф рассказалребятам, что начал заниматься танцами в четырехлетнем возрасте.По словам артиста, умение красиво двигаться позволило емустать звездой школьных дискотек. Все девчонки были от него без ума."Меня ненавидели пацаны всех классов. Он меня хотелиуничтожить, просто. Ненавидели", – вспоминает звезда проекта "Танцы" на ТНТ.Вместе с тем мальчишки никогда не пытались выразить своенедовольство Мигелем с помощью кулаков. Ровесники уважали его танцевальный талант.После, отвечая на очередной вопрос, хореограф поведал, чтомного лет считал, что у него больное колено. Однако недавно убедился вобратном."Травма быланастолько сильно надумана, что я верил в нее последние 15 лет. Когда я упал вдетстве с горки один раз, у меня на колене образовался костный нарост. И тогдамне врачи сказали: "Ой, все вообще, сиди, чувак, до конца жизни", – поведалазнаменитость.Слова докторов до смерти перепугали будущую знаменитость.Много лет трясся над своим коленом, словно зеницу ока берег. Однакомесяц назад, когда он решил проверить больную конечность, получил от медиковрадостную новость – его ноги в полном порядке."И сотрясение мозга меня было, и носломал себе, что только не ломал. В метро меня очень сильно били", – ."А за что били в метро? – поинтересовалась сидящая средидетей Екатерина Варнава. – Меня просто тоже били". Артист пояснил, что на негонабросились из-за цвета его кожи.