Центр Владимира перекроют для транспорта почти на 10 часов ради полумарафона. 12 сентября в столице региона пройдет IV Владимирский полумарафон «Золотые ворота». В связи с этим с 06:30 до 16:00

Центр Владимира перекроют для транспорта почти на 10 часов ради полумарафона. 12 сентября в столице региона пройдет IV Владимирский полумарафон «Золотые ворота». В связи с этим с 06:30 до 16:00 движение всех видов транспорта будет ограничено на участке от Студеной Горы до площади Фрунзе. Ограничения коснутся движения по улицам Никитской, Златовратского, Герцена, Спортивному переулку и