Количество контрафакта на российском пивном рынке бьет печальные рекорды. По данным Росалкогольрегулирования, в прошлом году около 40% проверенного службой алкоголя было признано нелегальным. Решить проблему поможет цифровая маркировка алкогольной продукции, прежде всего пива. С соответствующей инициативой выступили в Минпромторге. Эксперты такую меру поддерживают: по их мнению, цифровая маркировка позволит обелить отрасль и пополнить государственный бюджет. При этом на конечную стоимость товара эта мера не повлияет.

Количество контрафакта на российском пивном рынке бьет печальные рекорды. По данным Росалкогольрегулирования, в прошлом году около 40% проверенного службой алкоголя было признано нелегальным. Решить проблему поможет цифровая маркировка алкогольной продукции, прежде всего пива. С соответствующей инициативой выступили в Минпромторге. Эксперты такую меру поддерживают: по их мнению, цифровая маркировка позволит "обелить" отрасль и пополнить государственный бюджет. При этом на конечную стоимость товара эта мера не повлияет.В России уже действует цифровая маркировка для лекарств, обуви, сигарет и шуб. Минпромторг предлагает распространить ее на алкогольную продукцию. Это позволит оградить потребителя от некачественного товара, уверены в ведомстве. Эксперимент предлагается начать с пива, а в дальнейшем распространить на другие алкогольные напитки.На роль "пионера" пиво выбрано неслучайно. Даже крупные отечественные пивовары стали признавать – ситуация в отрасли складывается тяжелая: рынок наводнен контрафактной и нелегальной продукции. Подобная продукция может нанести серьезный вред здоровью потребителя.О масштабе проблемы говорит масштабная проверка, которую организовало Росалкогольрегулирование в 2019 году. Служба проверила 1295,2 тысячи декалитров алкоголя. В итоге 40% оказалось в нелегальном обороте.По данным Минпромторга, объем российского нелегального пивного рынка – 5-12% в зависимости от региона. Страдают не только честные производители, но и государство, которое из-за наличия серого пивного рынка ежегодно недополучает в бюджет около 22 миллиардов рублей, сообщали "Коммерсант" со ссылкой на источники в ведомстве.Жалуются не только на федеральном уровне, но и в регионах. Субъекты столкнулись с тревожной тенденцией: официальное производство снижается, зато нелегальный рынок растет как на дрожжах. Министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов печальную статистику: доля нелегального пива в обороте составляет около 30%.Не стоит думать, что только Россия сталкивается с проблемой нелегальной алкогольной продукции. И для ее решения ряд стран уже ввели цифровую маркировку. Среди них – Бразилия, Турция, Грузия, Малайзия. Положительный эффект от такой меры проявился практически сразу. Поступления в бюджет от пивного рынка в среднем увеличились на 15-20%.В российском Минпромторге опыт зарубежных коллег внимательно изучили. В ведомстве уверены: "обеление" рынка увеличит прибыль легальных производителей на 2,5-3 миллиарда рублей в год и позволит создать почти две тысячи рабочих мест. Свою выгоду получат и потребители: качество продукции улучшится.Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Минпромторга Денис Мантуров уже отмечали положительные результаты маркировки для рынков меховых, обувных и табачных изделий. За первые семь месяцев текущего года поступления в казну от табачных акцизных сборов увеличилось на 54 миллиарда рублей, а на рынке появились новые производители.Введение цифровой маркировки на алкогольную продукцию поддерживают и в экспертном сообществе. "Обеление" отрасли позволит избавиться от нелегального оборота, сохранить здоровье россиян и задавить коррупционные схемы, уверены аналитики."С одной стороны, здоровье наших граждан, с другой стороны, будет решаться задача противодействия этим негативным проявлениям, в том числе и коррупционным", – сказал в интервью зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак.Маркировка выгодна как для государства, так и для бизнеса, уверен зампред думского комитета по экономической политике и предпринимательству Дмитрий Сазонов. "А для потребителей формируется поле безопасности с маркированной качественной продукцией", – цитирует его "Парламентская газета".Только за последние пять лет в нашей стране было зафиксировано почти 300 тысяч случаев отравления некачественной спиртной продукцией, из них четверть привела к смерти, пугающие цифры депутат Госдумы Виктор Зубарев.С помощью маркировки покупатели смогут быть уверены, что покупают качественную и безопасную продукцию. При этом на конечную цену товара цифровая маркировка не повлияет."Стоимость маркировки – от 50 копеек до рубля на единицу продукции. Исходя из этого, мы считаем, что повышения стоимость воды в магазинах не последует", – сказал в беседе с "Парламентской газетой" член Комитета Совета Федерации по агарной-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.Маркировка – эффективный инструмент в борьбе с контрафактом, подчеркивает директор Института развития правового общества Дарьи Гладыш. Например, в одной только сфере игрушек доля контрафакта доходит до 46%. "Поэтому расширение категорий товаров для обязательной маркировки – шаг вполне логичный и соответствующий мировым трендам", – цитирует эксперта газета.