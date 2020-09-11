Сделали дорогу с двух концов, а про середину забыли. Жители деревень Злобино и Шепелёво ездят, как они сами говорят, по “уникальному” дорожному полотну. Если двигаться из Владимира в

Сделали дорогу с двух концов, а про середину забыли. Жители деревень Злобино и Шепелёво ездят, как они сами говорят, по “уникальному” дорожному полотну. Если двигаться из Владимира в сторону Судогодского района, то от Муромской трассы до деревни Шепелёво – дорога ровная. Но чуть дальше проезжая часть превращается “в ямочный трек”. Участок, протяженностью в несколько сотен