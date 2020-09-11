Экономика Белорусии сейчас переживает не лучшие времена. Эксперты сходятся во мнении, что обстановку усугубил президент Александр Лукашенко.

Экономика Белорусии сейчас переживает не лучшие времена. Эксперты сходятся во мнении, что обстановку усугубил президент Александр Лукашенко.Экономист Ярослав Романчук выразил мнение, что одна из самых опасных ошибок, совершенных Александром Лукашенко —это разрушение культуры сбережения. Известно, что более половины семей в Белоруссии не имеют накоплений и живут от зарплаты до зарплаты.Граждан на протяжении долгого времени призывали доверять пресловутой "стабильности" и отказаться от привычки откладывать деньги. Большую роль в этом сыграли и обещания сделать зарплату не ниже 500 долларов.При этом власти затрудняют людям инвестировать свои деньги, а также учиться финансовой грамотности, используя широкий инструментарий. Те немногочисленные белорусы, которые еще верят в экономику страны, канализировали финансовые средства в денежные депозиты.Романчук подчеркнул, что страна досталось Лукашенко, можно сказать, без долгов. По состоянию на 2020 год последний диктатор Европы уронил Белоруссию в долговую яму.По мнению эксперта, пагубная модель Батьки могла рухнуть и раньше, если бы миллионы белорусов не доверили этой системе свои кровные. Теперь же доверие к Лукашенко обнулено, резюмировал эксперт.