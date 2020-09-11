Управление ЖКХ готовится к раннему включению отопления в жилом фонде и учреждениях социальной сферы. Такое поручение дал глава администрации Владимира Андрей Шохин. Как отметил

Управление ЖКХ готовится к раннему включению отопления в жилом фонде и учреждениях социальной сферы. Такое поручение дал глава администрации Владимира Андрей Шохин. Как отметил сити-менеджер, ориентироваться на долгосрочный прогноз погоды – дело неблагодарное. Но коммунальщики должны быть готовы к началу отопительного сезона в соответствии с прописанным в постановлении порядком. А он гласит, привести в полную