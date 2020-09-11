Встречи прошли в рамках акции «Внимание, дети! Безопасная дорога!»

В рамках профилактического мероприятия «Внимание, дети! Безопасная дорога» на территории Киржачского района проходят встречи сотрудников ГИБДД с воспитанниками детских садов и школьниками.Инспекторы ОГИБДД Отд МВД России по Киржачскому району пригласили воспитанников подготовительной группы детского сада № 2 на пешеходную экскурсию.Вместе с инспекторами дошкольники прошли путь к своему детскому саду по регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходам, чтобы убедиться, что даже в зоне действия знаков «Пешеходный переход» надо быть особенно внимательными и переходить дорогу только после полной остановки транспортного средства.В средней общеобразовательной школе № 5 прошла линейка для первоклассников при участии командира отделения ДПС ОГИБДД Отд МВД России по Киржачскому району. Капитан полиции рассказал ребятам о том, что нелегкий путь к знаниям начинается с безопасной дороги в школу. Также напомнил школьникам и о том, что от знаний Правил дорожного движения и внимательности на улице зависит их здоровье и жизнь. В это время ученики 2 класса вместе с инспектором по линии пропаганды безопасности дорожного движения повторили основные Правила дорожного движения для юных пассажиров. Вспомнили и о том, что пешеход должен переходить проезжую часть строго на пешеходном переходе, предварительно убедившись в том, что водители автомобилей его видят, останавливаются и пропускают. А еще ребята рисовали свой безопасный маршрут «Дом-школа-дом». Также ребятам было рекомендовано ношение световозвращающих элементов в пасмурную погоду и темное время суток.В завершение встречи всем первоклассникам были вручены полезные подарки - тематические расписания уроков с изображением основных правил дорожного движения.