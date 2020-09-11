В одном из складских помещений на юго-востоке Москвы оперативники обнаружили пластиковые 20-литровые канистры с жидкостью...

«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве пресекли незаконный оборот этилового спирта», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В результате оперативно-розыскных мероприятий в одном из складских помещений на юго-востоке Москвы оперативники обнаружили пластиковые 20-литровые канистры с жидкостью.В результате проведенной экспертизы было установлено, что указанная жидкость является этиловым спиртом. Данная продукция находилась на хранении без соответствующей лицензии.По данному факту СЧ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 171.3 УК РФ.В результате следственных действий сотрудники полиции изъяли более полутора тонн этилового спирта стоимостью свыше 200 тысяч рублей.Мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к противоправной деятельности, продолжаются.Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26