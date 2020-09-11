Археологическое счастье выпало на долю руководителя Александровского отряда Суздальской экспедиции Института археологии РАН Ирины Зайцевой.

Уникальной назвали находку археологи, сделанную в Александрове. Это вислая свинцовая печать Новгородской феодальной республики, датирующаяся 1469 годом.На лицевой стороне содержится надпись "Печать Псковская, вотчина великого князя Ивана Васильевича", на оборотной изображена мужская голова в короне. Некоторые исследователи считают, что это образ князя Довмонта - святого покровителя Пскова. Печать 15 века нашли на месте недавно обнаруженной бывшей деревянной мостовой 17-18 веков. Археологическое счастье выпало на долю руководителя Александровского отряда Суздальской экспедиции Института археологии РАН Ирины Зайцевой. По ее словам, это большая удача.Ирина Зайцева, руководитель Александровского отряда Суздальской экспедиции Института археологии РАН: «Самая уникальная находка найденная в нашем раскопе. Она для нас очень неожиданна. Это псковская печать середины 15 века. Пока, мы ее нашли только вчера, и пока мы не очень понимаем ее контекст. Потому что все культурные слои, которые мы исследуем на раскопе они не раньше начала 17 века, ну может конец 16-го, и вот такая вещь она найдена в слое непереотложенном. Мы еще будем думать что это».Какие еще находки сделали археологи, расскажем в итоговом выпуске «Вестей» в 21.05.Вера Куликова