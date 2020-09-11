Археологическое счастье выпало на долю руководителя Александровского отряда Суздальской экспедиции Института археологии РАН Ирины Зайцевой.
Уникальной назвали находку археологи, сделанную в Александрове. Это вислая свинцовая печать Новгородской феодальной республики, датирующаяся 1469 годом.
На лицевой стороне содержится надпись "Печать Псковская, вотчина великого князя Ивана Васильевича", на оборотной изображена мужская голова в короне. Некоторые исследователи считают, что это образ князя Довмонта - святого покровителя Пскова. Печать 15 века нашли на месте недавно обнаруженной бывшей деревянной мостовой 17-18 веков. Археологическое счастье выпало на долю руководителя Александровского отряда Суздальской экспедиции Института археологии РАН Ирины Зайцевой. По ее словам, это большая удача.
Ирина Зайцева, руководитель Александровского отряда Суздальской экспедиции Института археологии РАН: «Самая уникальная находка найденная в нашем раскопе. Она для нас очень неожиданна. Это псковская печать середины 15 века. Пока, мы ее нашли только вчера, и пока мы не очень понимаем ее контекст. Потому что все культурные слои, которые мы исследуем на раскопе они не раньше начала 17 века, ну может конец 16-го, и вот такая вещь она найдена в слое непереотложенном. Мы еще будем думать что это».
Какие еще находки сделали археологи, расскажем в итоговом выпуске «Вестей» в 21.05.
Вера Куликова