Долг платежом красен. Именно так говорят судебные приставы. Вместе с сотрудниками Госавтоинспекции они вышли в рейд по злостным неплательщикам. Сегодня под прицелом Собинский район. Вот

Долг платежом красен. Именно так говорят судебные приставы. Вместе с сотрудниками Госавтоинспекции они вышли в рейд по злостным неплательщикам. Сегодня под прицелом Собинский район. Вот этот житель попал на штраф за неправильную парковку. Говорит, что постепенно гасит его. Но приставы, видимо, действуют по принципу: “Доверяй, но проверяй!”. Приставы разговаривают с должником: - У вас штраф.