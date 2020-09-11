Начните выходные ярко, бодро и со вкусом.

Начните выходные ярко, бодро и со вкусом. Не пропустите субботние вести с Татьяной Воронцовой 12 сентября в 8.00.- Его конёк - нестандартные тяжести - фуры и самолёты. Владимирский богатырь о "науке побеждать".- Туда, где нет асфальта. В День джипера отправимся "в покатушки" на суровом внедорожнике.- За масдамом и халуми - в судогодское Стёпаново… Идем в гости к фермерам на частную сыроварню.- Осень - время перемен. Тестируем косметику и пробуем эффект деграде в макияже.- А еще изучаем приемы первой помощи, печем цветаевский пирог и мочим яблоки.