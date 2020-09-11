В связи проведением 13 сентября 2020 года фестиваля «Большой московский триатлон» с 06.00 до 12.45 часов будет ограничено движение транспорта...

В связи проведением 13 сентября 2020 года фестиваля «Большой московский триатлон» с 06.00 до 12.45 часов будет ограничено движение транспорта по улице Крылатская от д.15 стр. 2 к парку «Сказка» до д. 2 «А», а также на участке Северо-западной хорды от улицы Нижние Мневники, от проспекта Маршала Жукова до Крылатской улицы (в сторону Рублевского шоссе) с сохранением движения в сторону проспекта Маршала Жукова.Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81