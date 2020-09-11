Имея на руках банковскую карту пожилой женщины, злоумышленник воспользовался этим и перевел ее деньги на свой счет...

Сотрудники полиции Новой Москвы задержали 19-летнего приезжего, подозреваемого в краже денежных средств с банковского счета.В дежурную часть МО МВД России «Троицкий» г. Москвы с заявлением о краже обратилась 83-летняя жительница столицы. По словам заявительницы, к ней в квартиру пришел неизвестный мужчина, который представился сотрудником газовой службы и сообщил, что ему необходимо проверить оборудование. После осмотра он убедил пенсионерку в необходимости его замены, которое будет стоить 10 тысяч рублей. Так как у пожилой женщины не оказалось наличных денег, незнакомец вошел в ее мобильный банк и, воспользовавшись ситуацией, перевел на свой счет 10 тысяч рублей, после чего скрылся с места происшествия.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на территории Московской области задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний приезжий.Установлено, что злоумышленник, представившись работником газовой службы, ввел пенсионерку в заблуждение и перевел через мобильный банк денежные средства на свой счет.Следственным отделом МО МВД России «Троицкий» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ТиНАО(926) 941-46-57