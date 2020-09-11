Почему не работает закон о страховых выплатах медикам, которые заразились COVID-19? В этом вопросе разбирались на заседании комитета ЗС по соцполитике и здравоохранению. Ещё в конце апреля

Почему не работает закон о страховых выплатах медикам, которые заразились COVID-19? В этом вопросе разбирались на заседании комитета ЗС по соцполитике и здравоохранению. Ещё в конце апреля парламентарии приняли поправки в закон. С их помощью медработников, которые заразились коронавирусом обязаны страховать в повышенном размере. Если обычная выплата составляет 10 тысяч рублей, то при заболевании