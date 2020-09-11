Посол России Дмитрий Мезенцев встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Дипломат вручил главе республики неожиданный подарок.

Посол России Дмитрий Мезенцев встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Дипломат вручил главе республики неожиданный подарок.В ходе встречи Дмитрий Мезенцев презентовал Александру Лукашенко большую книгу – карту Белоруссии в составе Российской империи. На ней изображены Минская, Витебская, Могилевская и Гродненская губернии.Посол России отметил, что этот документ служит подтверждением справедливости границ Белоруссии. "Это и ответ всем тем, кто смотрит иначе", – добавил Мезенцев, намекая на западные государства.Журналист Михаил Брошин назвал этот подарок плевком в лицо Лукашенко. По его мнению, эта карта выглядит как зловещее предупреждение. Россия якобы планирует дальше углублять интеграцию с Белоруссией.Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Россия может в будущем поглотить Белоруссию. Он назвал эти данные "полной чушью".Напомним, на следующей неделе состоится встреча и Владимира Путина. Президенты обсудят реструктуризацию долга Белоруссии перед Россией и цены на энергоносители.В недавнем интервью российским журналистам Александр Лукашенко назвал Владимира Путин своим хорошим другом. Он пообещал вместе с коллегой сохранить общее Отечество, где "живут два народа от одного корня".