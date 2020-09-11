Используя мобильный телефон потерпевшей, злоумышленница через приложение периодически похищала ее денежные средства...

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Бирюлево Западное задержали подозреваемую в краже денежных средств.В дежурную часть ОМВД России по району Бирюлево Западное с заявлением о краже обратилась 30-летняя жительница района. Потерпевшая сообщила о пропаже денежных средств со своей банковской карты. Материальный ущерб составил 1 млн 100 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую. Ею оказалась неработающая 30-летняя москвичка.Установлено, что подозреваемая ранее помогла заявительнице в оформлении документов на получение детских пособий. После чего, используя мобильный телефон потерпевшей, злоумышленница через приложение периодически похищала денежные средства, переводя их на свою карту. Похищенным она распорядилась по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Бирюлево Западное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22