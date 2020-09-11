Президенту России Владимиру Путину пришлось извиняться перед лидером Сербии Александром Вичучем за шутку представителя МИД Марии Захаровой. Дипломату же пришлось объяснять смысл высказывания.

Президенту России Владимиру Путину пришлось извиняться перед лидером Сербии Александром Вичучем за шутку представителя МИД Марии Захаровой. Дипломату же пришлось объяснять смысл высказывания.На днях Захарова опубликовала в "Фейсбук" фото со встречи Вичуча с президентом США Дональдом Трампом. Представитель МИД посчитала забавным значительное расстояние, которое было между лидерами стран во время разговора. Поэтому дипломат прикрепила второй кадр – из фильма "Основной инстинкт".Захарова сравнила Вичуча с героиней Шэрон Стоун Кэтрин Траммелл, которую, по сюжету, допрашивали в полицейском участке. Представитель МИД считает, что нужно всегда садиться, как в знаменитой сцене этого фильма, если во время встречи в Белом доме поставили стул именно так.Вичучу показалась примитивной шутка российского дипломата. Также президент увидел в высказывании Захаровой неуважение к Сербии, которая, как он напомнил, является единственным государством в Европе, не присоединившимся к санкциям против России. Министр обороны Сербии Александр Вулин и вовсе назвал замечание представителя МИД оскорблением.Сначала за публикацию Захаровой извинился Сергей Лавров. Министр иностранных дел лично позвонил сербским коллегам. Представитель МИД также принесла извинения за шутку, и отметила, что смысл ее публикации поняли неверно. Она лишь хотела сделать замечание американским властям, которые "создают видимость собственной исключительности".Владимир Путин не стал молчать в этой ситуации. Ему тоже показался пост Захаровой неуместным. Президент России извинился в разговоре с сербским лидером. Последнего это удивило. Мол, Путин никогда ни за что не извинился перед ним.