Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение с Секретариатом здравоохранения бразильского штата Баия о поставке около 50 миллионов доз первой в мире вакцины от коронавируса Спутник V. Начало поставок запланировано на ноябрь текущего года.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение с Секретариатом здравоохранения бразильского штата Баия о поставке около 50 миллионов доз первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V". Начало поставок запланировано на ноябрь текущего года.Многие страны подчеркивают важность наличия вакцины на основе аденовирусных векторов человека. Эффективность платформы была подтверждена более 250 клиническими исследованиями, которые проводились на протяжении десятков лет.основан на проверенной платформе аденовирусных векторов человека, тогда как другие разработки используют аденовирусные векторы обезьяны или мРНК, отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев."Подписание соглашений о зарубежных поставках вакцины "Спутник V" демонстрирует, что многие страны осознают безусловную необходимость наличия в закупаемом портфеле вакцин препаратов на основе аденовируса человека – платформы, доказавшей свою безопасность и эффективность на протяжении десятилетий", – отметил он.Дмитриев напомнил, что в ходе испытаний российская вакцина от коронавируса создала устойчивый гуморальный и клеточный иммунитет к коронавирусу у 100% добровольцев, серьезных побочных эффектов обнаружено не было."В то же время вакцины на основе новых платформ еще не доказали свою безопасность и не имеют данных о канцерогенности и влиянии на фертильность. Мы рады внести такой важный вклад в борьбу с пандемией, предоставив нашим партнерам в Бразилии безопасную и эффективную вакцину "Спутник V"", – приводит слова Дмитриева официальный сайт РФПИ.В свою очередь президент НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, академик РАН Александр Румянцев отметил, что выгодно отличается от иностранных разработок тем, что использует доказавшую эффективность платформу аденовирусов человек. Это ключевой момент, когда встает вопрос выбора, сказал он."Либо носитель, который давно успешно используется и хорошо зарекомендовал себя. Либо новая технология (например, с аденовирусом обезьяны), которая требует обстоятельных наблюдений за теми, кто был привит, и последующей проверки временем", – подчеркнул Румянцев.Правительство штата Баия высоко оценивает подписанное соглашение о поставках , заявил глава местного минздрава Фабио Вилаш-Боаш. "Мы считаем, что третья фаза продолжающихся клинических испытаний подтвердит данные, полученные в рамках фаз 1 и 2", – сказал он.Ранее гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев опубликовал колонку о преимуществах российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Он отечественной разработки и назвал ее выгодные отличия от иностранных разработок.Напомним, что российская вакцина от коронавируса разработана центром эпидемиологии имени Гамалеи. Она прошла государственную регистрацию 11 августа.4 сентября в одном из ведущих мировых журналов по медицинской тематике The Lancet были результаты первой и второй фазы клинических испытаний препарата. Испытания доказала безопасность и эффективность препарата.Спустя несколько дней РФПИ объявил о соглашении, которое предусматривает поставку в Мексику до 32 миллионов доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Это позволит охватить четверть населения страны. Поставки начнутся в ноябре 2020 года.