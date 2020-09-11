Президент Белоруссии Александр Лукашенко должен уступить воле народа. Такое заявление сделал первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко должен уступить воле народа. Такое заявление сделал первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган.Волнения в республике начались после 9 августа. Многие граждане остались недовольны тем, что победу на президентских выборах одержал Александр Лукашенко. Они вышли на улицы с требованием его немедленной отставки. В ряде городов акции протеста жестко подавлялись силовиками.По мнению властей США, такие меры неприемлемы в современном обществе. Стивен Биган попросил Россию передать сигнал Белоруссии. Президент Владимир Путин должен убедить своего белорусского коллегу в том, чтобы он послушал народ и отказался от своей должности.Первый замгоссекретаря выразил надежду, что Россия проявит такую же обеспокоенность относительно происходящего в республике, как и многие европейские государства. "Надеюсь, что Путин поднимает вопрос относительно несправедливого задержания стольких белорусов", – сказал Биган.Согласно данным Центризбиркома, за действующего лидера отдали голос 80,01% граждан. Его главного оппонента Светлану Тихановскую поддержали 10,12% жителей республики. Против всех кандидатов проголосовали 4,59% человек.8 Сен 2020 в 10:06 PDTОппоненты президента заявили, что результаты были сфальсифицированы. В середине августа Светлана Тихановская сообщила о формировании Координационного совета оппозиции, куда вошли наиболее известные и авторитетные граждане.