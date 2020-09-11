Нанесенный гражданам и организациям ущерб превысил один миллион рублей.

В 2020 году на территории Владимирской области из оборота изъято 290 поддельных денежных купюр различного достоинства. Нанесенный гражданам и организациям ущерб превысил один миллион рублей. Возбуждено 287 уголовных дел. Лидирует по количеству подделок банкнота номиналом в 5000 тысяч рублей. Сообщили в пресс-службе областной полиции.Правоохранители напоминают, определить подлинность купюры можно по нескольким очевидным признакам:- наличие радужного перелива с лицевой стороны банкноты в поле рядом с изображением постамента;- наличие микроперфорации;- изображение животных на купюрах номиналом 5000 рублей;- наличие микротекста.Обнаружив подделку, незамедлительно обратитесь в полицию!Ни в коем случае не пытайтесь сбыть фальшивую купюру!За изготовление, хранение, сбыт или перевозку поддельных денег предусмотрена уголовная ответственность. Санкцией указанной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.