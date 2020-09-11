Нанесенный гражданам и организациям ущерб превысил один миллион рублей.
В 2020 году на территории Владимирской области из оборота изъято 290 поддельных денежных купюр различного достоинства. Нанесенный гражданам и организациям ущерб превысил один миллион рублей. Возбуждено 287 уголовных дел. Лидирует по количеству подделок банкнота номиналом в 5000 тысяч рублей. Сообщили в пресс-службе областной полиции.
Правоохранители напоминают, определить подлинность купюры можно по нескольким очевидным признакам:
- наличие радужного перелива с лицевой стороны банкноты в поле рядом с изображением постамента;
- наличие микроперфорации;
- изображение животных на купюрах номиналом 5000 рублей;
- наличие микротекста.
Обнаружив подделку, незамедлительно обратитесь в полицию!
Ни в коем случае не пытайтесь сбыть фальшивую купюру!
За изготовление, хранение, сбыт или перевозку поддельных денег предусмотрена уголовная ответственность. Санкцией указанной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.