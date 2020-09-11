Коронавирус подтвердился у завуча школы средней школы №4 г. Шарьи.

По словам главы города Шарьи Эдуарда Неганова, COVID-19 лабораторно подтвержден у завуча средней школы №4. Педагог обнаружила у себя симптомы ОРВИ, сдала анализ, и в лаборатории подтвердили положительный результат.Контакты завуча ограничились педагогическим коллективом, уроков она не вела. Все тридцать учителей сдали тест на новый коронавирус и ушли на самоизоляцию. Ученики тоже не будут неделю посещать школу. Все помещения учебного заведения тщательно обработали дезинфицирующими средствами. Решение о возобновлении очного обучения или временно переходить на дистанционное, будут решать местный штаб вместе со специалистами Роспотребнадзора после того, как будут готовы тесты всех педагогов.Напомним, что четыре дня назад на самоизоляцию направили начальную школу №5 в городе Буй. А еще раньше перешла на дистанционку гимназия №3 г. Костромы. В обеих школах COVID-19 обнаружили у педагогов.