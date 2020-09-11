На Владимирскую область надвигается непогода. По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие часы в регионе стоит ожидать усиление

На Владимирскую область надвигается непогода. По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие часы в регионе стоит ожидать усиление северо-западного ветра. Порывы могут достигать 18 м/с. В МЧС отмечают, такая метеообстановка может привести к чрезвычайным ситуациям: отключениям электроснабжения, обрушениям рекламных щитов и конструкций, падениям деревьев и ДТП. Владимирцам рекомендуют не оставлять