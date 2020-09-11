Взятые на себя обязательства участники группы не исполняли, жилье клиентам предоставлено не было...

«Сотрудниками Управления «К» МВД России пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в мошеннических действиях в сфере предоставления риелторских услуг.Предварительно установлено, что злоумышленники организовали агентство недвижимости и получали от граждан денежные средства за оказание услуг по подбору квартир в аренду. Однако взятые на себя обязательства участники группы не исполняли, жилье клиентам предоставлено не было.Следственным управлением Управления внутренних дел по Южному административному округу Главного управления МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.В настоящее время в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан предполагаемый организатор противоправной деятельности.При обысках в столичном офисе организации изъяты компьютерная и кассовая техника, мобильные телефоны, документы и электронные носители информации.Продолжаются мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк