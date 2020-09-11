Суд признал гонщика виновным и назначил наказание в виде 4 лет и 6 месяцев колонии общего режима.

Сегодня в Ковровском городском судевынесен приговор мелеховскому гонщику, который обвиняется в смерти двух подростков. Дело рассматривал федеральный судья Василий Сафронов. Суд пришел к выводу. что состояние наркотического опьянения на момент аварии у Семена Федулина не доказано, сообщило издание "Ковровскиевести". Суд признал гонщика виновным и назначил наказание в виде 4 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Семена Федулина также обязали выплатить по 1 миллиону рублей в качестве морального вреда.Напомним, произошла в поселке Мелехово 4 сентября прошлого года.23-летний водитель выехал на встречную полосу через сплошную линию, и на скорости более 90 км\час сбил 13-летних детей. Сторона обвинения настаивает на 12 годах колонии общего режима. Подробности расскажем в итоговом выпуске.