В 2020 году на территории Владимирской области из оборота изъято 290 денежных купюр различного достоинства.

Случайно оказаться обладателем фальшивых денежных купюр сегодня рискует любой человек. Получить подделку можно где угодно. Например, при оплате наличными в магазине, на рынке или в общественном транспорте.В настоящее время в системе денежного обращения выявляются поддельные денежные билеты Банка России, отличающиеся высоким качеством воспроизведения признаков подлинности, что относит их к разряду особо опасных видов фальсификатов. Указанные поддельные банкноты имеют различные серии и номера.В 2020 году на территории Владимирской области из оборота изъято 290 поддельных денежных купюр различного достоинства. Нанесенный гражданам и организациям ущерб превысил один миллион рублей. Лидирует по количеству подделок банкнота номиналом в 5000 тысяч рублей.Следователями органов внутренних дел Владимирской области возбуждено 287 уголовных дел, предусмотренных ст. 186 УК РФ. Пять граждан привлечены к установленной законом ответственности.Определить подлинность купюры можно по нескольким очевидным признакам:- наличие радужного перелива с лицевой стороны банкноты в поле рядом с изображением постамента;- наличие микроперфорации;- изображение животных на купюрах номиналом 5000 рублей;- наличие микротекста.Обнаружив подделку, незамедлительно обратитесь в полицию!Ни в коем случае не пытайтесь сбыть фальшивую купюру!УМВД России по Владимирской области напоминает:За изготовление, хранение, сбыт или перевозку поддельных денег предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 186 Уголовного кодекса Российской Федерации.Санкцией указанной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.