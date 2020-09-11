В этом году на территории области из денежного оборота изъяли 290 фальшивок. Ущерб для физических лиц и организаций превысил 1 млн рублей. Подделывают преступники, в первую очередь, банкноты

В этом году на территории области из денежного оборота изъяли 290 фальшивок. Ущерб для физических лиц и организаций превысил 1 млн рублей. Подделывают преступники, в первую очередь, банкноты номиналом в 5 тысяч рублей. Причем фальшивомонетчики штампуют купюры высокого качества воспроизведения признаков подлинности. На подделках проставляют разные серии и номера. Получить в размен фальшивую купюру может