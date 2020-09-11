Школьный музей "Наследие" поселка Уршельский стал победителем конкурса "Единой России" "Историческая память"

Школьный музей "Наследие" поселка Уршельский стал победителем конкурса "Единой России" "Историческая память" .В этом году на конкурс заявились более 3 тысяч школ. Лауреатами стали 96. Награждение прошло в Государственном историческом музее в Москве. Уршельский музей "Наследие" одержал победу в номинации "сельские музеи" . Все экспозиции собраны жителями поселка, учителями и школьниками. Музей поддерживает и благотворительный фонд ветеранов "Вымпел" . Победа в конкурсе помогла получить грант в 500 тысяч рублей, деньги пойдут на развитие музея.Марина Задоркина заведующая музеем, учительница истории и обществознания:- Деньги, которые нам вручиили мы хотим потратить на дальнейшее развитие музея. Обновить наши экспозиции - появятся нове, мы хотим ещё приобрести дополнительные витрины.