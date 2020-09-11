В первых двух новых вагонах можно прокатиться по маршрутам Шарья – Николо-Полома и Николо-Полома – Буй.

Как рассказала пресс-служба областной администрации, основному составу пригородных маршрутов более 20 лет. Всего внутри региона ходит 16 пассажирских вагонов.Вчера, 11 сентября, стартовала программа обновления подвижного состава на территории региона. Первая партия новых пассажирских вагонов для пригородных поездов уже поступила. Два современных вагона будут курсировать по маршрутам Шарья – Николо-Полома и Николо-Полома – Буй.- Новый подвижной состав отвечает всем требованиям сегодняшнего дня. Это и комфорт, и скорость, и безопасность движения. В этом году еще два вагона поступит, в следующем году – обновление продолжится. Будем менять подвижной состав на более комфортный и новый», - рассказал начальник Северной железной дороги Валерий Танаев.В современных вагонах - 60 мягких кресел с подлокотниками и откидными столиками. Салоны оборудованы системами кондиционирования воздуха и климат-контроля, розетками для зарядки мобильных устройств, автоматическими дверями. Установлены кулеры, видеомониторы для демонстрации фильмов, имеется по две туалетные комнаты. Все вагоны оснащены системами видеонаблюдения.- Новые вагоны – наглядный пример перехода пассажирских железнодорожных перевозок из 20 в 21 век, - отметил губернатор Сергей Ситников.