Проезд в общественном транспорте в России может стать бесплатным к 2035 году. В министерстве подготовили обновленную стратегию развития.

Проезд в общественном транспорте в России может стать бесплатным к 2035 году. В министерстве подготовили обновленную стратегию развития.Согласно документу, появившемуся у журналистов, реализовать задуманное можно с помощью механизма "пользователь платит". Так, через пять лет автомобилистам придется раскошеливаться за проезд по региональным трассам, а еще через 10 лет платить будут "все категории пользователей дорог".Такая идея позволит сократить количество личного транспорта в крупных городах. Предполагается, что люди будут больше передвигаться на общественном транспорте. Как пишет , в Минтрансе также хотят, чтобы в населенных пунктах чаще ездили на велосипедах и самокатах.Журналисты отправили запрос в министерство в целью уточнить появившуюся информацию, однако им пока не ответили. Тем не менее, документ со стратегией развития общественного транспорта является подлинным. Это подтвердил человек из Российского союза промышленников и предпринимателей.Ранее "Дни.ру" писали, что . По их мнению, цена билета на поезд завышена.