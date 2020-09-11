В столице 11-13 сентября проходят основные события Российской креативной недели. Центральной площадкой станет Парк Горького, в котором пройдут бизнес-форум, выставки, лекции, мастер классы – всего более 500 событий. До этого мероприятия прошли в российских регионах.

В столице 11-13 сентября проходят основные события "Российской креативной недели". Центральной площадкой станет Парк Горького, в котором пройдут бизнес-форум, выставки, лекции, мастер классы – всего более 500 событий. До этого мероприятия прошли в российских регионах.Креативные индустрии – один из драйверов экономического развития в современном мире, сказал в приветственном слове первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко. "Мы все знаем, что россияне сильны находчивостью, импровизацией, непредсказуемостью, поэтому время развития креативных индустрий – это наше время", – подчеркнул он.По его словам, творческому сообществу, государству и крупному бизнесу нужно определить, какие условия необходимо создать для успешного развития и конкуренции отечественной креативной индустрии на глобальных рынках. Кириенко выразил уверенность, что "Российская креативная неделя" станет ежегодным событием.Хедлайнером культурной программы фестиваля стал дирижер Теодор Курентзис. Под его управлением оркестр и хор musicAeterna выступят 12 сентября в концертном зале "Зарядье".Для гостей фестиваля в Парке Горького работают 14 тематических лекториев – музыка, игры, кино, дизайн, мода, архитектура, урбанистика, телевидение и другие.Кроме того, гостей лекториев ждут мастер-классы, дискуссии и паблик-токи. В них примут участие музыканты, художники, телеведущие, руководители известных компаний. Среди них – Сергей Шнуров, Алексей Кортнев, Тина Канделаки.Одним из главных событий станет Creative Business Forum – первый Форум креативного бизнеса. Он объединит лидеров творческого сообщества, государственных деятелей и глав крупных компаний. Они обсудят актуальные для отрасли юридические и экономические вопросы.Стратегическим партнером "Российской креативной недели" стал Минпромторг России. На фестивале представлен отдельный павильон министерства.Главная идея павильона – показать значимость новых поправок в закон о народно-художественных промыслах. Кроме того, в павильоне проходят лекции, паблик-токи, выступления музыкантов, иммерсивная выставка экспонатов НХП "Исток".В свою очередь столичный Департамент предпринимательства открыл на фестивале площадку "Сделано в Москве". Она посвящена творческим индустриям города. Кроме того, на площадках "Российской креативной недели" множество мероприятий проводят регионы страны."Российская креативная неделя" пройдет и на других площадках Москвы – в Мультимедиа Арт Музее, пространстве Artplay PORTAL, кластере Vernissage, на дизайн-заводе "Флакон" и других.Вход на площадки "Российской креативной недели" свободный. Дополнительную информацию можно узнать на .