Злоумышленница, используя свое служебное положение, вошла в автоматизированную систему финансово-кредитной организации и осуществила операцию по смене владельца расчетного счета...

Следственным управлением УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела в отношении четырех жителей Подмосковья, которые обвиняются в серии мошенничеств в отношении клиентов банка.Как сообщалось ранее, оперативниками уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве во взаимодействии со службой безопасности одного из крупных банков установлены и задержаны двое подозреваемых в попытке хищения денежных средств у пожилого мужчины.В полицию с заявлением обратился 83-летний житель столицы, который сообщил, что с его банковского счета пропали около 8 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержаны подозреваемые. Ими оказались сотрудница банка и ее сын.Установлено, что женщина, используя свое служебное положение, вошла в автоматизированную систему финансово-кредитной организации и осуществила операцию по смене владельца расчетного счета на подконтрольное физическое лицо. Однако довести свой преступный умысел по обналичиванию денежных средств пенсионера до конца не смогла по независящим от нее причинам.При обыске по месту жительства задержанных полицейские изъяли денежные средства в размере 7,5 миллиона рублей, происхождение которых устанавливается.Следствием УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 158 УК РФ. Судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.В ходе расследования уголовного дела была установлена причастность обвиняемых к совершению еще девяти фактов противоправной деятельности в отношении клиентов банка. Обвиняемые, действуя совместно с 50-летним мужчиной и 19-летним молодым человеком, при аналогичных обстоятельствах совершали хищения денежных средств потерпевших, у которых на счетах находились суммы, превышающие 2 миллиона рублей. Общая сумма ущерба составила около 67 миллионов рублей.СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража» было переквалифицировало в статью 159 «Мошенничество». Таким образом, членам организованной группы было предъявлено обвинение в пяти фактах мошенничества и четырех фактах покушения на мошенничество.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Люблинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18