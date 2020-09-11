Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года.

Муромский городской суд вынес приговор молодому человеку, которыйв феврале совершившему разбойное нападение на сетевой магазин. Мужчина, находясь в магазине, потребовал от продавца- кассира немедленной передачи ему деньги, угрожая при этом медицинским шприцем с оголенной иглой, с находящейся внутри кровью. Он проинформировал продавца о том, что в шприце набрана инфицированная заболеванием кровь и, в случае отказа передать ему денежные средства, он воткнет его в тело продавца. Находившаяся рядом директор магазина, увидев подавленное состояние продавца, воспринимая действия нападавшего как реальную угрозу для жизни и здоровья, передала мужчине денежные средства, после чего обвиняемый скрылся с места преступления.Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.