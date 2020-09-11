Его возведут в рамках национального проекта «Демография» в 2022-2024 годах.

В Юрьеве-Польском в рамках национального проекта «Демография» в 2022-2024 годах планируется построить Комплексный центр социального обслуживания со стационарным отделением, отделением дневного пребывания, реабилитации и сопровождаемого проживания. Сообщили в пресс-службе белого дома.На месте будущей стройки прошло выездноесовещание с участием первого вице-губернатора, директора областного департамента соцзащиты, врио главы районной администрации. Итогом встречи стало определение земельного участка, на котором будет возводиться объект.В результате осмотра точек и обсуждения был выбран участок, расположенный по улице Чирков. В пользу этого места отмечены такие факторы, как достаточная площадь (примерно 3,5 га), удобное расположение (вблизи находятся Дворец культуры, поликлиника, здание администрации района, Петропавловский монастырь), а также транспортная доступность.Силами муниципалитета прилегающая территория будет благоустроена, проведено её озеленение, проложено освещение и проведён ремонт подъездных путей. На территории будет обустроена спортивная площадка, рекреационная зона с беседками, грядки и цветники для занятий трудотерапией.Здесь запланировано открытие стационарного отделения, отделения дневного пребывания («детский сад для пожилых людей»), отделения реабилитации и сопровождаемого проживания – всего на 135 мест, а также пункта проката технических средств реабилитации, школы ухода и помещений для организации дневной занятости и досуга. Созданная материально-техническая база нового объекта будет также служить для предоставления досуговых, физкультурно-оздоровительных и прочих услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, не являющимся клиентами учреждения, но проживающим во всём Юрьев-Польском районе.