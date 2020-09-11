- Время сделать выбор. Во Владимире началось досрочное голосование за кандидатов в депутаты горсовета...

- Время сделать выбор. Во Владимире началось досрочное голосование за кандидатов в депутаты горсовета.- Сто метров в час. Кто разрулит пробку на пересечении Пекинки и Горького во Владимире ?- Один из символов советской эпохи. Об истории создания гранёного стакана к его 77-летию.- Археологическое счастье! Какую уникальную находку сделали в Александрове?- Один из старейших в России. Как сегодня чувствует себя владимирский водопровод?Об этом и не только расскажут корреспонденты "Вестей" в 14.25 на канале "Россия". Не пропустите!