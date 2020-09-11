- Сто метров в час. Почему движение на пересечении Пекинки и Горького во Владимире превратилось в одну большую пробку?..

- Сто метров в час. Почему движение на пересечении Пекинки и Горького во Владимире превратилось в одну большую пробку?- Добросельский парк во Владимире до сих пор не открыт. Общественники и чиновники проверили, как идут работы.- Один из символов советской эпохи. Об истории создания гранёного стакана к его 77-летию.- Один из старейших в России. Как сегодня чувствует себя владимирский водопровод?- Спектакль в благодарность врачам области за борьбу с коронавирусом.Не пропустите все самое важное и интересное в 9 часов на канале "Россия"!