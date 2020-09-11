Во Владимирской области голосуют за лучшего участкового. Сделать свой выбор владимирцы могут с помощью интернет-голосования с 11 по 20 сентября. Это первый этап Всероссийского конкурса

Во Владимирской области голосуют за лучшего участкового. Сделать свой выбор владимирцы могут с помощью интернет-голосования с 11 по 20 сентября. Это первый этап Всероссийского конкурса “Народный участковый”, он проходит в стране уже в 10 раз. Территориальные органы внутренних дел на районном уровне представили своих лучших кандидатов, каждый из которых достоин звания «Народного». Ознакомиться с анкетами