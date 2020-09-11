Стоит отметить, что в июне наша область занимала 33 строчку рейтинга.

Владимирская область заняла первое место в стране в рейтинге по темпу роста промышленного производства в субъектах РФ.Аналитикой за август поделилсяпортал «».Согласно данным рейтинга, по отношению к августу прошлого года рост промышленного производства в 33 регионе составил 155,6%.Стоит отметить, что в июне наша область занимала 33 строчку рейтинга.Также в первую пятерку рейтинга попали Республика Карелия, Республика Северная Осетия и Тюменская и Калужская области. По словам экспертов, экономическая ситуация в регионах определялась процессом выхода из пандемии.