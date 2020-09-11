Выплаты положены уже более 1000 медикам, 16 из них - умерли.

На комитете по социальной политике и здравоохранению ЗС депутаты сегодня выясняли, почему закон о страховых выплатах медикам, заразившимся COVID-19, так и не заработал. Поправки о повышенных выплатах были приняты еще в апреле. Если общий случай «причинения вреда здоровью» предполагает выплату 10 тыс. руб., то заболевание COVID-19 - 50 тысяч. Выплаты положены уже более 1000 медикам, 16 из них - умерли. Но пока они получают только федеральные выплаты. Замдиректора департамента здравоохранения Юлия Арсенина назвала ситуацию сбоем в законе. По ее словам, страховые компании не готовы выплачивать такие суммы.Сергей Бирюков председатель комитета по социальной политике и здравоохранению ЗС (фракция "Справедливая Россия"):-Комитет принял решение, чтобы просить департамент в течение недели представить информацию об исполнении этого закона , ну и поступило предложение создать рабочую группу по реализации этого закона об ОМС в части тех медиков , которые работают с КОВИД -19, считаем, что эта мера должна работать.