Сегодня владимирский драм театр играет на чужой площадке , а посвящает спектакль медикам.

Несмотря ни на что владимирская драма открыла театральный сезон. Где прошел спектакль, и кому достались лучшие места- расскажет Нина Глизница. 172 сезон начинается под знаком объединения и солидарности. Сегодня владимирский драм театр играет на чужой площадке , а посвящает спектакль медикам. Их пригласили на открытие сезона в благодарность за самоотверженность в период пандемии коронавируса. Сезон владимирская драма встретила вынужденным переездом. Причиной стал серьёзный пожар в июне этого года. Сегодня Спектакль "Доходное место" актеры играют в филармонии. Темы, о которых писал Островский , по-прежнему актуальны. Любовь, предательство, Испытание чувств богатством и бедностью. Сезон для театра будет непростой. Впереди - 3 октября премия Джигарханяна в Москве. А 17 сентября - премьера нового спектакля искупление. Он пройдет на площадке областного дворца культуры .Нина Глизница, Александр Чунаев. Вести-Владимир.