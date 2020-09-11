Их увезли в лес и задушили.

Напомним, что год назад в Покрове произошло двойное убийство. Вернее, трагедия случилась в лесу недалеко от жилых домов. Там нашли тела женщины 26 лет и совсем юной девушки - ей только исполнилось 16 лет. У каждой из убитых осталось по малолетнему ребенку. Покровчанки проводили всю ночь время в ночном клубе, под утро знакомый девушек ждал их у выхода, чтобы отвезти домой.Пока они катались по городу, между пассажирками и водителем произошла ссора. Мужчина 27 лет, уроженец Таджикистана, увез их в лес и задушил проводом. Действия преступника квалифицированы по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).После окончания расследования Следственным управлением Следственного комитета России по Владимирской области и утверждения обвинительного заключения, дело отправлено во Владимирский областной суд.Обвиняемый признал вину в полном объеме.