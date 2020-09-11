Подросла доля владимирцев, злоупотребляющих алкоголем.

11 сентября — Всероссийский День трезвости. Этот старейший праздник впервые провели в 1913 году. Идут века, но проблема алкоголизма актуальности не теряет. В её изучение вносят свою лепту и статистики. Вопросы по употреблению алкоголя входят в анкеты нескольких выборочных наблюдений, например Комплексного наблюдения условий жизни населения.По информации Владимирстата, из общего числа лиц, отвечавших на вопросы обследования (в возрасте 15 лет и более), 31% указали, что вообще не употребляют алкогольные напитки. Средний показатель по стране - 39%. Ранее трезвенников в нашем регионе было больше (2014 г. - 36%, 2016 г.- 35%). Из участников опроса, употребляющих алкоголь, около 54% ответили, что делают это только по праздникам (по России - 46%). Таких людей в 33 регионе год от года всё меньше, в 2016 г.- 60%. Доля тех, кто употребляет 1-2 раза в месяц, напротив, подросла почти до 31%, (в 2014 г. – около 24%, в 2016 г. - 25%). По России показатель чуть выше регионального - 32%. Динамика, употребляющих 1 раз в неделю, четкостью тенденции не отличается (2014 г. – 14%, 2016 г. – около 11%, 2018 г. – 13%). Это меньше, чем по стране - около 17%. Отрадно констатировать, что число тех, у кого алкоголь на столе несколько раз в неделю, сокращается, причем значительно (2014 г. - 5%, 2016 г. - 4%, 2018 г. - 2%). Средний показатель по России- 4,6%.Но на этом фоне подросла доля владимирцев, злоупотребляющих алкоголем (употребляют каждый день) 2014 г. 0,6%, 2016г. и 2018г. по - 1%. Средний показатель по стране – 1%.