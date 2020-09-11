Владимирский водопровод - один из старейших в России. В этом году предприятие отмечает 154 года, следующий - юбилейный.

Владимирский водопровод - один из старейших в России. В этом году предприятие отмечает 154 года, следующий - юбилейный. Из каких источников жителям Владимира поступает вода и как совершенствуется предприятие - в нашем репортаже.В кранах владимирцев течёт около 60% питьевой воды - из реки Нерль. Остальные 40 - из подземных источников Судогодского водозабора. Обеспечить население чистой водой - главная задача предприятия. Технологии подготовки питьевой воды и очистки сточных вод, использование экологически безопасных и эффективных реагентов для ее очистки - основные направления развития владимирского водоканала. За три года построены десятки километров сетей водоснабжения и водоотведения, а финансирование инвестиционной программы с каждым годом только растет.Алексей Ситников, начальник службы инженерно-технической подготовки и перспективного развития МУП "Владимирводоканал": «Они разбиты на три основных направления: строительство систем водоснабжения по улицам в городе и обеспечение пожаротушения, где нет централизованного водоснабжения, строительство сете канализации, централизованного водоотведения там, где его нет в городе Владимире и реконструкция ветхих сетей».Строительство водопровода началось в середине 19 века. Завершилось через четыре года - в здании водонапорной башни на Козловском валу отслужили молебен 30 августа 1865 года. Сначала вода подавалась из Клязьменского водохранилища, но вскоре качество воды из Клязьмы перестало соответствовать стандартам, да и потребности города в водоснабжении возросли - нужно было искать альтернативный вариант. В 1965 году в город стала подаваться очищенная вода из Нерли. А для увеличения мощности водоснабжения был построен Судогодский водозабор. Следующий год юбилейный - водоканалу исполнится 155 лет.Алексей Ситников, начальник службы инженерно-технической подготовки и перспективного развития МУП "Владимирводоканал": «Предприятие обслуживает более 142 тысяч физических лиц и более 5 тысяч юридических лиц. Соответственно, в связи с последними событиями, связанными с пандемией, предприятие усиленно внедряет электронный документооборот».Для удобства потребителей предприятие совершенствует онлайн-сервисы. Например, появилось мобильное приложение. А в личном кабинете на сайте можно передать показания счетчиков и оплатить квитанции онлайн. В условиях пандемии в офисах организована работа по принципу "одного окна", чтобы не создавать очередей и обезопасить абонентов.Мария Городская, Семён Карпов«Вести-Владимир»