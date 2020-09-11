Они работают с 8 часов.

Во Владимире 11 и 12 сентября с 8.00 работает 141 избирательный участок. Досрочно проголосвать можно за кандидатов в депутаты Владимирского горсовета XXVIII созыва. В Единый день голосования, 13 сентября, избирательные участки тоже будут работать с 8.00. Закроется голосование в 20.00. Ожидается, что в голосовании примут участие 274013. Владимирцы должны выбрать 25 депутатов горсовета из 162 зарегистрированных кандидатов. Совет народных депутатов города Владимира XXVIII созыва будет состоять только из народных избранников, избранных жителями в одномандатных округах.Отметим, что досрочное голосование во Владимире началось с 2 сентября в территориальных избирательных комиссиях.На всех избирательных участках строго выполняются рекомендации Роспотребнадзора. Во всех помещениях УИКов проводится регулярная дезинфекция, а участники процедуры выборов работают в средствах индивидуальной защиты.